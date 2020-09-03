رئيس مجلس النواب يستقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني

2020/09/03 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني السيد لاهور شيخ جنكي.وناقش اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على أهمية استمرار الحوار، وحلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بحسب الدستور.كما بحث اللقاء موضوع … Readmore

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