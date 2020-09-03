بالصور .. حريق لخزان يحتوي على 5 مليون لتر من النفط الخام والدفاع المدني يتدخل

2020/09/03 | 12:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استنفر الدفاع المدني طاقاته وكافة امكانياته لاسناد فرق النفط لاستيعاب والسيطرة على النيران في مصفة القيارة”.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان ” مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وصل الى محافظة نينوى ليقود فرق الدفاع المدني للسيطرة على نيران حادث حريق الگيارة الذي اندلع مساء ليلة امس داخل خزان يحتوي على 5 مليون لتر من النفط الخام .

حيث عملت فرق الدفاع المدني طيلة ليلة امس الى وقتنا هذا بإبعاد خطر النيران والتبريد المستمر للخزانات المجاور والتي تبلغ عددها 4 خزانات عملاقة تحتوي في مجملها على 20 مليون لتر من النفط الخام ومازالت فرق الدفاع المدني تبذل قصارى”.

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