ماكرون..واعادة هيكلة القوات المسلحة.. والمرحلة الانتقالية!!

2020/09/03 | 12:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب لو كان الرئيس الفرنسي ماكرون يدرك حقا أن هناك ” دولة ” في العراق ، يمكن أن يتفاهم معها ، من أجل انقاذ العراق، لكان بالامكان أن تحظى مبادرته بالاستجابة من الكتل السياسية العراقية ، ورئاساتها الثلاث!! لكن المشكلة الأساسية ، والطامة الكبرى أنه ليس هناك جهة سياسية أو رئاسة بعينها، يمكن أن […]

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