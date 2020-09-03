2020/09/03 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكدت وزارة الكهرباء، الخميس، أن الربط الشبكي مع الاردن سيكون عبر مراحل، فيما أشارت الى أن العمل على الربط الاردني يحتاج مدة مابين سنة ونصف إلى سنتين لاكماله.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هنالك تعاوناً مشتركاً مع شركة (جنرال إلكتريك) للشروع بالمرحلة الاولى، لانشاء خط ريشة/ قائم، الذي سيكون بواقع 300 كم، منها 288 كم داخل الاراضي العراقية، و12 كم داخل الاراضي الاردنية".

وأضاف أن "المرحلة الأولى ستبدأ بـ 150 ميكا واط، وستنتهي بـ 960 ميكا واط، باعتباره سيكون ربط العراق والأردن ومن الأردن الى شبكة النقل المصرية".

وأشار العبادي إلى أن "العمل سيكون على مراحل، حيث لو بدأ العمل به وفق الضمانات والكفالات السيادية التي ستجريها وزارة المالية لصالح الكهرباء، فأنه سيحتاج من سنة ونصف الى سنتين، بغية اكماله".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: الربط الكهربائي مع الأردن سيكون عبر مراحل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: الربط الكهربائي مع الأردن سيكون عبر مراحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).