الجبهة الشعبية تحمل الاحتلال الصهيونية مسؤولية الحفاظ على حياة الاسرى

2020/09/03 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال مؤكدة أن العدو الصهيوني يتحمّل تبعات جرائمه.واستنكرت الجبهة في بيان أصدرته الإجراءات الصهيونية اللإنسانية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي أودت بحياة الأسير داوود طلعت الخطيب جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه إدارة […]

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