الدفاع المدني تكشف تفاصيل حريق مصفى القيارة (صور)

2020/09/03 | 12:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت مديرية الدفاع المدني، الخميس، ان فرقها مستمرة، بإطفاء النيران التي نشبت في احد خزانات مصفى القيارة، بعد تعرضه لصاعقة رعدية يوم امس.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم (3 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وصل الى محافظة نينوى ليقود فرق الدفاع المدني للسيطرة على نيران حادث حريق القيارة الذي اندلع مساء ليلة امس داخل خزان يحتوي على 5 مليون لتر من النفط الخام.

واضاف ان فرق الدفاع المدني عملت طيلة ليلة امس حتى هذا الوقت بإبعاد خطر النيران والتبريد المستمر للخزانات المجاور والتي عددها 4 خزانات عملاقة تحتوي في مجملها على 20 مليون لتر من النفط الخام.

وكانت صاعقة رعدية قد ضربت أحد خزانات مصفى القيارة النفطي في محافظة نينوى ما ادى الى نشوب حريق هائل في المصفى.

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