التربية تؤكد: توصيات العام الدراسي الجديد تنتظر التصويت

2020/09/03 | 12:14 - المصدر: NRT عربية

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طلبة مدارس

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة التربية، الخميس، عن توصياتها بشأن بدء العام الدراسي الجديد وذلك وفق آلية تضمن سلامة الطلبة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 3 أيلول 2020، ان "اللجنة المشكلة للنظر بآلية العام الدراسي الجديد رفعت توصياتها الى الوزير لغرض المصادقة عليها"، مبينا ان "الوزير حتى الآن لم يصادق على هذه التوصيات".

واضاف، انه "في حال المصادقة عليها سيتم رفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض التصويت عليها"، لافتا إلى ان "الوزارة تسعى الى استمرار العملية التربوية، إذ ان هناك جهودا حثيثة للوصول الى حلول ناجعة من شأنها وجود عام دراسي جديد".

وكانت اللجنة المشكلة لإعداد رؤية متقدمة للعام الدراسي المقبل، قد عقدت برئاسة مستشار الوزارة علي الزبيدي، اجتماعا موسعا ضم عددا من المديريات منها الاشراف والمناهج والتقويم والامتحانات والتعليم العام والتخطيط التربوي والتطوير المؤسسي، بغية اعداد رؤية متقدمة للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021 في ضوء الظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية وما تفرضه جائحة "كورونا".

وأشارت وزارة التربية إلى ان "الاجتماع خرج بعدة توصيات اهمها، التعايش مع جائحة كورونا واخذ الاجراءات الصحية، فضلا عن تطبيق التباعد الاجتماعي للتلميذ والطالب وعدم الاكتظاظ في الصف الواحد وترك مسافة مناسبة، وتحديد الطاقة الاستيعابية للصف بـ15 تلميذا وطالبا فقط وتكون الحصة الواحدة 30 دقيقة حسب مقررات خلية الازمة الصحية، وكذلك كيفية تنظيم الدوام والاشراف عليه.

ر.إ

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