نائب: تصريح مستشار الكاظمي بشان انسحاب القوات الامريكية عائم ويثير الشكوك

2020/09/03 | 12:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, الخميس , ان تصريحات مستشار رئيس الوزراء هشام داود بشان انسحاب القوات الامريكية عائم ويثير الشكوك بعدم وجود نية للحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب الملزم للحكومة , مطالبا الحكومة بتوضيح موقفها اتجاه الانسحاب .وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” التصريح الخاص بشان انسحاب القوات الامريكية من البلاد لمستشار رئيس الحكومة هشام داود كان غامضا وعائم ولا يؤكد بوجود نية حقيقية لحكومة الكاظمي الالتزام بقرار مجلس النواب الذي الزم الحكومة بوضع جدول زمني محدد لانسحاب القوات الأجنبية بما فيها القوات الامريكية ” .وأضاف ان ” اللقاء الأخير الذي جرى في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري قد اكد على الكاظمي بضرورة تنفيذ قرار البرلمان بشان انسحاب القوات الامريكية ” , مطالبا ” الحكومة بتوضيح موقفها النهائي وبشكل واضح ومعلن امام الشعب اتجاه الانسحاب ” .يشار الى ان رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي قد استنكر بشدة تصريحات مستشار رئيس الوزراء هشام داوود بخصوص قرار البرلمان بشأن الانسحاب الامريكي من العراق.انتهى / 2

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