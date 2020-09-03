الاردن تعيد تسيير الرحلات.. العراقيون سيدخلون وفق هذه الشروط

2020/09/03 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قررت السلطات الاردنية، إعادة تسيير الرحلات اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم المصادف 8 أيلول الجاري، فيما حددت تعليمات واجراءات تتدرج بين البسيطة إلى المتشددة، بحسب الدول التي يقدم منها المسافرون.

وبحسب وثيقة صادرة من السلطات الاردنية فإن “القرار استند إلى ضوابط وشروط تضمن السلامة العامة والوقاية والاحتراز، حيث تصنف الرحلات إلى دول مصنفة خضراء او صفراء او حمراء، بحسب وضعها الوبائي.

وفيما يتعلق بالرحلات القادمة من دول مصنفة وبائيًا بأنها (خضراء) يشترط فيها أن يكون المسافر قد أمضى آخر (أربعة عشر يومًا) قبل السفر في البلد القادم منها، وأن يحضر شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر ونتيجتها سلبية، وإجراء فحص ثان في المطار عند وصوله إلى المملكة على نفقته الخاصة وينتظر لحين صدور النتيجة، مبينا أنه في حال كانت نتيجة فحصه سلبية لا يتم حجره مؤسسيا، وإنما يتم الاكتفاء بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.

وبخصوص الرحلات القادمة من دول مصنفة وبائيًا بأنها صفراء – أنه يشترط أن يحضر المسافر شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من السفر ونتيجتها سلبية، وإجراء فحص ثانٍ في المطار عند وصوله إلى المملكة على نفقته الخاصة، ويتم نقله بعد إجرائه الفحص إلى الحجر المؤسسي لمدة 4 ايام، كما سيتم إجراء فحص ثالث في اليوم الخامس أو السادس، مبينا أنه في حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسسي يتم حجره منزليا لمدة أسبوع.

وبشأن الرحلات القادمة من دول مصنّفة وبائيا بأنها حمراء، فيشترط إحضار شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من السفر ونتيجتها سلبية، وإجراء فحص ثان في المطار عند وصوله إلى المملكة على نفقته الخاصة، ويتم نقله بعد إجرائه الفحص إلى الحجر المؤسّسي لمدة سبعة أيّام، كما سيتم إجراء فحص ثالث في اليوم الخامس أو السادس، مبينا أنه في حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسّسي يتمّ حجره منزليًّا لمدّة أسبوع.

وفيما يخص المسافر الذي لا يحضر فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر سيخضع للحجر المؤسسي لمدة أربعة عشر يومًا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تنطبق على غير الأردنيين الراغبين بالقدوم إلى المملكة، وتطبق على جميع المعابر الحدوديّة.

ويصنف العراق ضمن المناطق “الحمراء وبائيًا”، حيث ستكون الشروط على العراقيين الراغبين بالسفر إلى الأردن، احضار فحص PCR سلبي، قبل 72 ساعة من القدوم إلى الاردن، والخضوع لفحص ثان على نفقته الخاصة في مطارات الاردن، والخضوع لحجر لمدة 7 أيام، واجراء فحص ثالث في اليوم الخامس من الحجر، فضلا عن الحجر المنزلي لمدة اسبوع.

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