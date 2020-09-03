بند مقترح يساعد يوفنتوس على ضم سواريز مجانا

2020/09/03 | 12:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية: أين نيوز} بات الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، أولوية ليوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" وصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن سواريز أصبح الخيار الأول لتدعيم الهجوم للمدير الفني أندريا بيرلو.وأفادت التقارير، بأن سواريز يتفاوض حاليًا مع برشلونة على فسخ عقده بالتراضي، وذلك بعدما أخبره الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد بأنه خارج خططه.وأضافت: "يوفنتوس يمكن أن يقترح بندا ببعض المكافآت المتعلقة بأداء سواريز، إذا سمح البارسا له بالرحيل مجانًا، وهذا يمكن أن يُسهل إتمام الصفقة، خاصًة وأن النادي الإيطالي اتفق على البنود الشخصية مع اللاعب".وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "Corriere di Torino" الإيطالية، بأن سواريز سيحصل على راتب 14 مليون يوروسنويا (10 ملايين يورو بعد خصم الضرائب).وتضاءل اهتمام يوفنتوس بإيدين دجيكو مهاجم روما، لأن اللاعب غير مقتنع بالانضمام للسيدة العجوز، وقد يبقى مع الجيالوروسي أو ينضم لإنتر ميلان.

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