التقاعد تصدر توضيحاً عن صرف الرواتب

2020/09/03 | 12:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت هيأة التقاعد العامة، توضيحاً بشأن توزيع الرواتب.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تناولت بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي خبر مفادهُ تأخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين بسبب خطأ من هيأة التقاعد الوطنية، لذا تنفي الهيأة هذا الخبر، ونود إن نُبين بأن الرواتب التقاعدية تم رفعها بشكل كامل لهذا الشهر يوم الاربعاء وبتأريخ 2/9/2020 وقبل أنتهاء الدوام الرسمي ولكافة المتقاعدين".وأضاف البيان "نود التنويه للمحطات والوكالات الإعلامية توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار التي تخص الهيأة والتواصل مباشرة مع الهيأة في نقل المعلومة من المصادر الرئيسة في الهيأة".عمار المسعودي

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