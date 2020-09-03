تيسير خالد : العقوبات على قضاة المحكمة الدولية مؤشر تدهور فظيع في منظومة القيم الاخلاقية

2020/09/03 | 12:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية علق تيسير خالد ،ان إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن سوف تفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بأنه مؤشر افلاس سياسي وتدهور فظيع في منظومة القيم الاخلاقية لنظام استعماري يدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان ولا يقيم في الوقت نفسه وزنا للقيم الانسانية وقيم […]

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