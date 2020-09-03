2020/09/03 | 12:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 57 دقيقة

الاعلام الامني تعلن عن انطلاق عملية امنية في وادي الثرثار

منذ ساعتين

النزاهة: ضبط أدوية بشرية منتهية الصلاحية بأربعة مذاخر في البصرة

منذ 3 ساعات

ضبط عجلة مخالفة في منفذ طريبيل الحدودي

منذ 3 ساعات

حالتا انتحار في بغداد

منذ 3 ساعات

سوريا تسقط “صواريخ إسرائيلية” استهدفت مطاراً في حمص

منذ 16 ساعة

انفجار عبوة على رتل مدني متعاقد مع التحالف الدولي في بابل

منذ 21 ساعة

الاعلام الامني: تدمير وكر وثلاثة انفاق لداعش في كركوك

منذ يوم واحد

وكالة الاستخبارات تعتقل متهماَ يروج لبيع الاسلحة في بغداد

منذ يوم واحد

النزاهة: ضبط مخلصين گمرگيين و(25) شاحنة في ميناء أم قصرالشمالي

منذ يوم واحد

107 مليارات إيرادات كمركية وضريبية في العراق خلال شهر آب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيقات حوادث قتل المتظاهرين على طاولة مباحثات القضاء والامن الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيقات حوادث قتل المتظاهرين على طاولة مباحثات القضاء والامن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).