الطائي يدعو لتسمية مرشح مستقل لامانة بغداد

2020/09/03 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..نصح المرجع الديني قاسم الطائي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بان يحسم منصب امين بغداد لشخصية من خارج الكتل السياسية.وقال الطائي في بيان، ان “اي مرشح لا ينجح الا اذا ارتبط برئيس الوزراء حصرا، لينأى بهذه المؤسسة بعيدا عن الصراعات السياسية والفساد، ويعيد لبغداد القها”.واضاف، ان “بغداد لا تستحق الصورة التي عليها الان، وتحتاج […]

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