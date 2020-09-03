نائب عن تحالف الفتح يقترح حاكماً ديكتاتورياً ديموقراطياً لحل الازمات في العراق

2020/09/03 | 12:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن تحالف “الفتح”، مختار الموسوي، الخمیس (3 أیلول 2020 ،(ان العراق في المرحلة المقبلة، من أجل استقراره وحل ازماتھ، فھو بحاجة الى حاكم “دكتاتوري دیمقراطي”، حسب وصفه .وقال الموسوي: إن “حل أزمات العراق السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة وغیرھا، … Readmore

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