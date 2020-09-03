بومبيو يعلن فرض قيودا جديدة على الدبلوماسيين الصينيين

2020/09/03 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت واشنطن إلزام كبار الدبلوماسيين الصينيين بالحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل زيارة أي حرم جامعي أو عقد اجتماعات خارج مقار البعثات.

وأكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن هذه الخطوة جاءت وفق مبدأ المعاملة بالمثل، فحرية حركة الدبلوماسيين الاميركيين في الصين ستعكس حركة نظرائهم الصينيين في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن تدرك مخاطر التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني داخل الجامعات الأميركية وبناء عليه تم منع عقد أي اجتماع أو احداث ثقافية مع أكثر من خمسين شخصا خارج مقار البعثات.

ولفت بومبيو إلى أن تلك المخاطر يمكن ان تأتي على صورة تمويل غير قانوني لأبحاث وسرقة ملكية فكرية وترهيب طلاب أجانب وجهود سرية لتجنيد المواهب.

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