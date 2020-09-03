2020/09/03 | 12:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..في تقرير صدر اليوم بعنوان ”معاً من أجل تعليم اللاجئين“، ترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وجريئة للتغلب على الآثار الكارثية لوباء فيروس كورونا على تعليم اللاجئين، فإن طاقات ملايين الشبان من اللاجئين والذين يعيشون في بعض من المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم ستكون معرضة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: نصف الأطفال اللاجئين في العالم خارج المدرسة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: نصف الأطفال اللاجئين في العالم خارج المدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).