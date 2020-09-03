الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي استهدف مطار التيفور

2020/09/03 | 12:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" أنه "في الساعة العاشرة و23 دقيقة من مساء يوم أمس أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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