زيدان يبحث مع القيادات الأمنية الإجراءات المتعلقة باستشهاد واصابة المتظاهرين

2020/09/03 | 12:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس ،مع مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي “الاجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية “.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن رئيس المجلس ابلغ القيادات […]

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