آس الاسبانية: ميسي يجهز ضربة قاضية ستصدم عالم كرة القدم

2020/09/03 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن أنه ليس هناك أي اجتماع مجدول بين والد ميسي ورئيس نادي برشلونة بارتوميو في الفترة المقبلة، لكن ميسي يجهز ضربته القاضية، التي ستصدم عالم كرة القدم.

الصحيفة ذكرت أنه:" بعد فشل اجتماع خورخي وبارتوميو في برشلونة، سيخرج ميسي إلى وسائل الإعلام، للحديث للمرة الأولى، عن أزمته الراهنة، لكنها لم تكشف الموعد".

وقضى خورخي الذي يعمل وكيل أعمال نجله، ساعة ونصف الساعة مع بارتوميو، سعى خلالها إلى التأكيد على أن ليونيل يصر على مغادرة ملعب كامب نو، بينما كان رئيس النادي يطالب طيلة الاجتماع أو اللقاء الودي، ميسي، بتجديد العقد الذي ينتهي، بحلول نهاية الموسم الرياضي الجديد.

والنجم الأرجنتيني، أرسل فاكسًا إلى إدارة ناديه، منذ أيام قليلة، أخبرهم خلاله، أنه سيرحل مجانًا باستغلال البند الذي يسمح له بفسخ العقد من طرف واحد، لكن النادي برئاسة جوسيب بارتوميو، أبلغه أن البند انتهت صلاحيته تمامًا، في حزيران الماضي، لذا لن يتمكن اللاعب من الرحيل سوى بكسر قيمة الشرط الجزائي، التي تقدر بـ700 مليون يورو.

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