استقرار أسعار صرف الدولار في ألاسواق اليوم

2020/09/03 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ استقرت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، اليوم.وسجلت بورصة الكفاح 122.950 دينارا مقابل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار ليوم أمس الأربعاء.وسجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، : 123.500 دينار لكل 100 دولار.فيما بلغ سعر الشراء: 122.500 دينار لكل 100 دولار./انتهى7

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