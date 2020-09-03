الاردن يسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/09/03 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلن مدير مستشفى الامير حمزة الحكومي بالاردن الدكتور عبد الرزاق الخشمان، اليوم، عن تسجيل وفاة جديدة لمواطن اردني في السبعين من العمر بعد أصابته بفيروس كورونا المستجد.وأضاف في تصريح صحفي اليوم ان المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة مصاحبة لفيروس كورونا، وأدخل الى المستشفى قبل عدة أيام.يذكر ان عدد الوفيات التي سجلتها المملكة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء وصل الى 16 وفاة./انتهى

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