القبض على إرهابي ناقل للمواد اللوجستية والكفالات لعصابات داعش الهاربين في كركوك

2020/09/03 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على إرهابي ناقل للمواد اللوجستية والكفالات لعصابات داعش الهاربين في محافظة كركوك .وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ نسخة منه:" ان مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي عمل بما يسمى ولاية العراق قاطع شمال الحويجة، ويقوم بنقل مواد لوجستية، وكذلك استلام وتسليم الكفالات من عوائل المطلوبين الى الإرهابيين الهاربين، وهو من عائلة داعشية لدية أحد اخوتة من الهاربين المنتمين لعصابات داعش الإرهابي، ./انتهى7

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