الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية على ضفاف الفرات بالانبار

2020/09/03 | 12:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد الشعبي في العراق عملية أمنية بحثا عن مطلوبين ضمن المناطق الواقعة على نهر الفرات في محافظة الانبار غربي البلاد....

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