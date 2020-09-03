قطار يتحرك بين الحدود العراقية الايرانية.. مشروع استراتيجي واعد

2020/09/03 | 12:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتعزيز التعاون المشترك وتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بواسطة القطارات وتنفيذاً لمذكرة التفاهم بين العراق وجمهورية ايران الاسلامية، عقد اج...

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