2020/09/03 | 12:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء الحقوقي طارق أحمد خلال تسلم مهامه رسمياً مديراً عاماً لشرطة إقليم كوردستان - صورة: كوردستان 24

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