نتائج “مبشرة” لتجارب سريرية.. علاجات رخيصة تسرع الشفاء وتخفض الموت بكورونا

عطت تجارب سريرية دولية، الأمل في إيجاد علاج رخيص لفيروس كورونا، وأكدت أن أدوية الستيرويد الرخيصة والمتوفرة على نطاق واسع تساعد المصابين بفيروس كورونا على الشفاء من المرض، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

بناءً على الأدلة الجديدة، أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات علاجية جديدة، توصي بشدة باستخدام المنشطات لعلاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة وحرجة، ولكن ليس لأولئك المصابين بمرض خفيف.

وقال الدكتور هوارد سي باوشنر، رئيس تحرير مجلة “JAMA”، التي نشرت خمس ورقات عن العلاج: “من الواضح أن الستيرويدات الآن هي معيار الرعاية”.

تتضمن الدراسات الجديدة تحليلاً يجمع البيانات من سبع تجارب سريرية عشوائية لتقييم ثلاثة أدوية للسترويد في أكثر من 1700 مريض، خلصت الدراسة إلى أن كل من الأدوية الثلاثة يقلل من خطر الموت.

ونشرت المجلة تلك الورقة وثلاث دراسات ذات صلة، إلى جانب افتتاحية تصف البحث بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام في علاج مرضى كورونا”.

وأكد المؤلفون أن الكورتيكوستيرويدات يجب أن تكون الآن خط العلاج الأول للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، وأن الدواء الآخر الوحيد الذي ثبت فعاليته في المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولكن بشكل متواضع فقط، هو ريمديسفير.

غالبًا ما يستخدم الأطباء المنشطات مثل الديكساميثازون والهيدروكورتيزون والميثيل بريدنيزولون لكبح جهاز المناعة في الجسم وتخفيف الالتهاب والتورم والألم، لأن العديد من ضحايا الفيروس لا يموتون بسبب الفيروس، ولكن بسبب رد فعل الجسم المبالغ فيه تجاه العدوى.

في يونيو، اكتشف باحثون في جامعة أكسفورد أن الديكساميثازون يحسن معدلات البقاء على قيد الحياة لدى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، وكانوا يأملون في أن تساعد الستيرويدات الرخيصة الأخرى هؤلاء المرضى.

ثلاث أدوية

وبحسب الدراسة، يمكن أن يكون للستيرويدات آثار جانبية ضارة، خاصة عند المرضى المسنين، الذين يشكلون غالبية مرضى فيروس كورونا الشديد، قد تجعل الأدوية المرضى عرضة للإصابة بعدوى أخرى، وقد ترفع مستويات الجلوكوز في الدم، وقد تسبب الارتباك والهذيان.

وأظهر تحليل البيانات المجمعة أن أدوية الستيرويد أدت إلى انخفاض معدل الوفيات بين مرضى كورونا بمقدار الثلث، فقد أدى عقار الديكساميثازون إلى انخفاض بنسبة 36 في المائة في الوفيات في 1282 مريضًا تم علاجهم في ثلاث تجارب منفصلة.

بينما يقلل عقار الهيدروكورتيزون، الذي تم اختباره على 374 مريضًا في ثلاث تجارب، الوفيات بنسبة 31 في المائة، وأدت تجربة صغيرة من ميثيل بريدنيزولون في 47 مريضًا إلى انخفاض الوفيات بنسبة 9 في المائة.

