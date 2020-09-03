هيأة التقاعد تنفي تأخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين

2020/09/03 | 12:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

نفت هيأة التقاعد، اليوم الخميس، تأخير صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين.

وقال المكتب الاعلامي للهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي، تناولت خبر مفادهُ تأخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين بسبب خطأ من هيأة التقاعد الوطنية".

واضاف البيان، ان "الهيأة تنفي هذا الخبر"، منوها ان "الرواتب التقاعدية تم رفعها بشكل كامل لهذا الشهر أمس الاربعاء وبتأريخ 2/9/2020 وقبل أنتهاء الدوام الرسمي ولجميع المتقاعدين".

ودعت الهيأة في بيانها "المحطات والوكالات الإعلامية الى توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار التي تخص الهيأة".

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