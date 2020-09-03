ذي قار تحذر من كارثة وبائية بعد تضاعف إصابات كورونا

2020/09/03 | 12:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذرت دائرة صحة ذي قار، الخميس، من كارثة وبائية بعد تضاعف أعداد الوفيات ومصابي كورونا الداخلين إلى مراكز الحجر.وقال مدير عام الدائرة سعدي الماجد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أعداد المصابين بفيروس كورونا الراقدين في مراكز الحجر الصحي تضاعف خلال الايام الماضية، فضلاً عن تضاعف أعداد الوفيات، بالرغم من توفير جميع المستلزمات العلاجية في المراكز المخصصة للعزل”.وأضاف الماجد، أن “زيادة الاعداد ينذر بكارثة وبائية قريبة، إذا استمرت بهذا المستوى”، مشدداً على “المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا”.



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