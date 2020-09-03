فيروز وماكرون والصور

2020/09/03 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار عبد الغفار السامرائي لم تشكل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكيرون الثانية الى لبنان أهمية بقدر ما حازت عليه زيارته للسيدة فيروز في منزلها بمستهل هذه الزيارة وتقليدها ارفع وستم فرنسي.وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تابعت الحدث بشكل مكثف، وكل ادلى بدلوه في هذا الحدث (الفريد) والذي (ربما) لم يحظ به فنان عربي […]

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