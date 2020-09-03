الهجرة تستقبل في مطر 50 عراقيا عائدا من دول الاتحاد الاوربي

2020/09/03 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة 50 عراقيا بشكل طوعي من دول الاتحاد الاوروبي إلى أرض الوطن وذلك بعد تأمين كافة إجراءات الدخول والتسهيلات اللازمة لضمان دخولهم إلى البلاد بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية .وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير اثناء استقبالهم في مطار بغداد الدولي اليوم الخميس برفقة […]

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