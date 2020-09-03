الزراعة تطلق حملة تفتيش عن البيض والدجاج المهرب في الاسواق المحلية

2020/09/03 | 12:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن اطلاقها حملة تفتيش عن البيض والدجاج المهرب في الاسواق المحلية.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “جهات معينة، تقوم بوضع ماركات عراقية على الدجاج المهرب لكي يتم دخوله للاسواق على انه منتج محلي فضلا عن وضع البيض في كارتون عراقي على انه منتج عراقي في حين ان هذه المواد مهربة وغير خاضعة للفحص المختبري مما قد يسبب مضار صحية على المواطن من جانب وعلى المنتج المحلي من جانب اخر”.وأضاف النايف، أن “الوزارة وبالتعاون مع الجهات الامنية ودائرة مكافحة الجريمة المنظمة ستقوم بالتفتيش لكافة اسواق المواد الغذائية والمولات والمخازن من اجل التحري وحجز هذه المواد واحالة مروجيها ومستورديها الى القضاء، فضلا عن توقيع محضر اصولي لاتلافها”.ورجح النايف “اسباب دخول المواد المهربة الى عدم السيطرة على المعابر والمنافذ الغير قانونية”، داعيا “اصحاب المحال والموالات عدم شراء هذه المواد المهربة لان ذلك سيعرضهم للمسائلة القانونية”.وطالب، “الاجهزة الامنية والمنافذ الحدودية الى تشديد الاجراءات فضلا عن وضع اليد على المعابر الغير قانونية من اجل حماية المنتج المحلى ودعما للاقتصاد الوطني”.



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