البرلمان يحدد موعد جلسته الأولى في الفصل التشريعي الجديد ويوجه دعوة للنواب

2020/09/03 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حدد مجلس النواب، اليوم الخميس، موعد جلسته الأولى في الفصل التشريعي الجديد الذي بدأ اليوم، فيما وجه دعوة إلى أعضاء البرلمان.





وقال الأمين العام لمجلس النواب، سيروان عبد الله سيريني في بيان تلقته (بغداد اليوم): "السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، باسم الامانة العامة لمجلس النواب، نقدم لكم أطيب التحيات، ويشرفنا أن نُعلم حضراتكم بأن مجلس النواب يعقد جلسته الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة يوم السبت الموافق 5 ايلول 2020 الساعة الواحدة بعد الظهر في مبنى المجلس".

وأمس الأربعاء، أعلن مجلس النواب، بدء فصله التشريعي الجديد يوم الخميس (03 أيلول 2020).

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الامين العام لمجلس النواب اعلن انطلاق الفصل التشريعي الجديد ابتداءً من يوم الخميس 3 ايلول، على أن يباشر المجلس أعماله يوم السبت المقبل".

واضاف البيان، أن "الامين العام أكد على جميع الدوائر المعنية أجراء اللازم و تهيئة المستلزمات و التحضيرات اللازمة من اجل انعقاد الجلسات، واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اذا تطلب الامر صحيا".

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