2020/09/03 | 13:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكدت كتلة صادقون النيابية ان مجلس النواب سيصوت على الموعد الجديد لاجراء الانتخابات المبكرة ليكون ملزما للحكومة ولايمكن تغييره او التلاعب بـه .وذكـر النائب احمد الكناني ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الكتل السياسية صعدت وتيرة اجتماعاتها منذ اعلان رئيس الوزراء عن المواعيد المقترحة للانتخابات المبكرة في شهر حزيران المقبل" ، مشيرا الى ان " الاجتماعات المشتركة تركز حاليا على تذليل عقبات اجراء الانتخابات في المواعيد المقررة ".واضاف ان "الكتل السياسية لم تتفق حتى الان على مواعيد جديدة ، باستثناء عرض مقترحات بديلة عن التوقيتات التي اقترحها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي" ، مبينا ان " سيتم تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات المبكرة لدى عودة انعقاد جلسات مجلس النواب ، وسيعرض للتصويت داخل البرلمان ليكون ملزما للحكومة ، ولا يمكن التلاعب به من قبل كتلة أو جهة سياسية معينة ".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن عن تحديد السادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة .وصوت مجلس النواب في 24 كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة ، ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة صادقون لـ/ نينا / : البرلمان سيصوت على الموعد الجديد للانتخابات المبكرة ليكون ملزما للحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة صادقون لـ/ نينا / : البرلمان سيصوت على الموعد الجديد للانتخابات المبكرة ليكون ملزما للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).