مجلس النواب يعقد اولى جلسات فصله التشريعي الجديد السبت المقبـل

2020/09/03 | 13:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب ، ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة يوم السبت المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر في مبنى المجلس./انتهى5

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