القبض على (٣) متهمين وضبط (٢٣) عجلة مهربة دون الموديل في البصرة

2020/09/03 | 13:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على (٣) متهمين وضبط (٢٣) عجلة مهربة دون الموديل في محافظة البصرة.وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ نسخة منه:" انه بعد ورود معلومات من أحد المصادر الاستخبارية حول وجود عملية تهريب للسيارات دون الموديل، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريق للعمل المختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة في البصرة بوزارة الداخلية، حيث تم نصب كمين محكم لهم في البوابة الرئيسة لميناء ام قصر وإلقاء القبض على (٣) متهمين بحوزة أحدهم مسدس غير مرخص، وضبط (٢٣) عجلة دون الموديل مهربة بأوراق مزورة من الميناء، ./انتهى7

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