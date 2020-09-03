مطعم إسرائيلي

2020/09/03 | 13:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل المطعم الحلال على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية المختصة بالشأن - صورة: Elli’s Kosher Kitchen

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