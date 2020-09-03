معلومات صادمة: دراسة طبية ترجح ان تكون الكمامات العادية أفضل من ذات الصمامات

2020/09/03 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة طبية أعدها خبراء من جامعة فلوريدا اتلانتك، عن معلومات مفاجئة بشأن فعالية كمامات الوقاية التي تحتوي على صمامات للتنفس.

وأكدت الدراسة ان الكمامات ذات صمامات التنفس ودروع الوجه، قد لا تكون فعالة مثل الكمامات العادية، في تقليل او اعاقة انتشار قطرات الرذاذ المنتقلة من المصابين بفيروس كورونا، وفق ما كشف عنه تصوير التدفق في بيئة معملية باستخدام ضوء الليزر، والذي أجري على درع بلاستيكي للوجه وقناع للوجه من نوع ان خمسة وتسعين، وظهرت فيه القطرات وهي تمر عبر صمام الزفير غير المرشح.

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