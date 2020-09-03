وزارة العدل: مشكلة اكتظاظ السجون سيتم حلها قريباً

2020/09/03 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العدل ان مشكلة اكتظاظ السجون ستحل خلال الاشهر القليلة المقبلة.

واكد وزير العدل القاضي سالار عبد الستار، ان جميع السجون تعاني من الاكتظاظ، مبيناً أن سجني أبو غريب والحلة يخضعان لإعادة تأهيل بهدف حل مشكلة الاعداد الكبيرة فيهما.

وأشار عبد الستار الى قرب فصل سجناء الجرائم الارهابية عن الجرائم الاخرى حرصا على تفادي أي اختلاط قد يحصل بينهم وذلك من خلال افتتاح بعض السجون مستقبلا.

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