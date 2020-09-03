رئيس البرلمان يؤكد ضرورة إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية

2020/09/03 | 13:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس، على ضرورة إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية والعسكرية.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي تلقته “تقدم” ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية القاضي أمير البياتي”.

وأوضح أن “اللقاء بحث السبل التي من شأنها تسهيل إنجاز معاملات المتضررين، وأهمية زيادة جهود اللجان المركزية والفرعية لتعويض المتضررين، ودعمها من خلال توفير الكوادر المهنية، مما يسهم في الإسراع بإنجاز المعاملات”.

واكد الحلبوسي، على ضرورة “إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وأنَّ مجلس النواب على استعداد لدعم عمل اللجنة وتذليل المعوقات التي تعترض عملها”.

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