الكناني : البرلمان سيحدد موعد جديد للانتخابات المبكرة ليكون ملزما للحكومة

2020/09/03 | 13:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكدت كتلة صادقون النيابية ان مجلس النواب سيصوت على الموعد الجديد لاجراء الانتخابات المبكرة ليكون ملزما للحكومة ولايمكن تغييره او التلاعب بـه .وذكـر النائب احمد الكناني ، في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، ان ” الكتل السياسية صعدت وتيرة اجتماعاتها منذ اعلان رئيس الوزراء عن المواعيد المقترحة للانتخابات المبكرة في […]

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