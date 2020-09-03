الحلبوسي : يجب إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية والعمليات الإرهابية

2020/09/03 | 13:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية القاضي أمير البياتي.

وبحث اللقاء السبل التي من شأنها تسهيل إنجاز معاملات المتضررين، وأهمية زيادة جهود اللجان المركزية والفرعية لتعويض المتضررين، ودعمها من خلال توفير الكوادر المهنية، مما يسهم في الإسراع بإنجاز المعاملات.

وأكد الحلبوسي “على ضرورة إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وأنَّ مجلس النواب على استعداد لدعم عمل اللجنة وتذليل المعوقات التي تعترض عملها.

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