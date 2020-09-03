قتلى من عناصر حرس الحدود بينهم ضابط بكمين لداعش غرب العراق

2020/09/03 | 13:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أفاد مصدر أمني بأن عددا من جنود حرس الحدود العراقي قُتلوا، فيما أصيب ضابط برتبة نقيب، جراء كمين نصبه تنظيم داعش على إحدى النقاط الحدودية بمحافظة الأنبار غرب العراق.وكانت سيارة مفخخة انفجرت يوم الثلاثاء الماضي بين تكريت وكركوك في العراق، ما أدى لمقتل سيدة وجرح 3 رجال أمن، حسب ما أعلنته خلية الإعلام […]

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