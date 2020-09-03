2020/09/03 | 13:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المدرب المساعد السابق لفريق الكرة بنادي الزوراء الرياضي، صفاء عدنان، أنه رفع شكوى لدى القضاء بحق نادي الزوراء بسبب مستحقاته المالية.

وقال عدنان في حديث لبرنامج "الكابتن"، "تقدمت بشكوى على ادارة نادي الزوراء من اجل نيل مستحقاتي المادية المتأخرة".وأوضح، أن "سبب رفع الشكوى يعود إلى إهمال إدارة الزوراء بدفع مستحقاتي المالية المتأخرة، صراحة لم أكن أفكر بالاتجاه إلى هذا الخيار لكن لم يعد أمامي غيره".

وأضاف عدنان، أن "محامياً مصرياً يتابع القضية في القضاء العراقي ويبلغني بآخر مستجداتها".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب يشكو إدارة الزوراء لدى القضاء بسبب مستحقاته المالية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب يشكو إدارة الزوراء لدى القضاء بسبب مستحقاته المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).