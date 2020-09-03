مجلس النواب يستأنف جلساته السبت المقبـل

2020/09/03 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن الامين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني، عن موعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان.وقال سيريني في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ن ان “موعد انعقاد الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة سيكون يوم السبت المقبل”.واضاف ان “عقد الجلسة سيكون في الساعة الواحدة […]

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