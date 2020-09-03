الشرطة المجتمعية تعقم المراكز الامتحانية وتوزع الكمامات على الطلاب في النجف

2020/09/03 | 13:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ عمر البدري

اعلنت الشرطة المجتمعية عن تعقم المراكز الامتحانية وتوزع الكمامات على الطلاب في النجف الأشرف”.

وباشرت مفارز الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية ومنذ انطلاق الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ وبالتعاون والتنسيق مع المراكز الصحية بالقيام بحملات تطهير وتعقيم للمراكز الامتحانية وتقديم النصائح والإرشادات للطلاب والخاصة بطرق الوقاية من فيروس كورونا وتوزيع الكمامات والكفوف عليهم، وحثهم على التقيد بإجراءات السلامة والوقاية، متمنين لهم الموفقية والنجاح والتفوق.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي الصحي بين الطلاب والحفاظ على سلامتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا في أغلب دول العالم.

يذكر أن طلاب السادس الاعدادي بمختلف فروعهم قد باشروا بأداء امتحاناتهم الوزارية النهائية للعام الدراسي الجاري وسط إجراءات صحية ووقائية مشددة.

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