الصحة تنفي منحها المختبرات الاهلية اجازات لإجراء الفحص الخاص بالكشف عن كورونا

2020/09/03 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة، منحها اجازات للمختبرات الاهلية لإجراء فحص الكشف عن كورونا.

وأكد المدير العام لدائرة الصحة العامة رياض عبد الامير في تصريح، ان الوزارة متأنية بإعطاء الاجازة الصحية لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا في المختبرات الاهلية خوفا من فتح مختبرات غير مجازة تحتال على المواطنين.

مشيرا الى استمرار اجراء الفحوص في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الموجودة في المناطق التابعة لها حصرا، فيما دعا المسؤول الصحي المواطنين الى عدم الانسياق وراء أصحاب النفوس الضعيفة الذين يهدفون الى استغلال المواطنين.

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