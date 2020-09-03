الحلبوسي : مجلس النواب مستعد لدعم لجنة تعويض المتضررين

2020/09/03 | 13:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ضرورة إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية .واشار الحلبوسي ، خلال لقائه رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية القاضي أمير البياتي ، الى أنَّ مجلس النواب على استعداد لدعم عمل اللجنة وتذليل المعوقات التي […]

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