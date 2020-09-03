عشرات ملايين الدولارات.. واشنطن تحول مستحقات لمنظمة الصحة العالمية إلى جهة أخرى

2020/09/03 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤولة أميركية إن الولایات المتحدة لن تدفع نحو 80 ملیون دولار من مستحقات علیيها لمنظمة الصحة العالمیة، وستستخدم المبلغ في سداد جزء مما علیها للأمم المتحدة في نیویورك.

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