2020/09/03 | 13:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب وليد السهلاني وحضور اعضاء اللجنة اليوم الخميس ، وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد رسو”.

وتم خلال الاستضافة التي حضرها رئيسا لجنتي الامن والدفاع، والزراعة والاهوار النيابيتين، ونواب عن مختلف المحافظات ضمن اللجان النيابية الاخرى ، ومدراء عامي الطرق والجسور ، والماء ، والمجاري في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة مناقشة تعديل قانون الطرق والاستثمار فيها ، بالاضافة الى مشاريع الوزارة المستمرة، والمتلكئة والمستقبلية، التي تساءل عنها السيدات والسادة النواب عن مناطقهم التي يمثلون الجمهور عنها في عموم المحافظات العراقية .

واكد السهلاني في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” على ضرورة اطلاق المبالغ اللازمة لتنفيذ خارطة الطريق لحل ازمة السكن في البلاد، والتي تفاقمت بسبب عدم وجود التخصيصات المالية التي حالت دون انجاز هذه المشاريع ، حيث أن الحاجة الفعلية هي 2,5 مليون وحدة سكنية، وتتكفل الجهات القطاعية بإنجاز الوحدات بمساحات ملائمة وسعر مناسب .

من جانبها قدمت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة شرحا مفصلا عن المعوقات التي تعترض انجاز المتلكئ من المشاريع في المحافظات، فيما تقرر مواصلة اللقاءات ومتابعة اسراع الانجاز ، ووضع الحلول اللازمة والممكنة لتنفيذها في قطاعات الماء والمجاري والطرق والجسور ، فضلا عن مشاريع الاسكان .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الخدمات النيابية تستضيف وزيرة الاعمار والاسكان لمناقشة المشاريع المتلكأة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الخدمات النيابية تستضيف وزيرة الاعمار والاسكان لمناقشة المشاريع المتلكأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).